Агент форварда «Оренбурга» Сахархизана: «Он может стать лучше Азмуна и Тареми»
Футбольный агент Амир Саадати сравнил иранского форварда «Оренбурга» Саида Сахархизана с соотечественниками Мехди Тареми и Сердаром Азмуном.
«Он игрок первой сборной Ирана наряду с Сердаром Азмуном и Мехди Тареми. Мое мнение: Сахархизан может стать даже лучше них. Профессионал с большими амбициями. Уверен, он покажет свои возможности в России в этом сезоне так же, как это сделал Мохаммад Мохеби», — цитирует агента «РБ Спорт».
Сахархизан выступал за «Гол Гохар» с июля 2023 года. За этот клуб форвард провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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