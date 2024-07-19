Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «По ходу чемпионата мы поймем, на что способны»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что команда не ставит перед собой конкретных задач на сезон-2024/25.

«Пока задача — победить в матче со «Спартаком», а потом двигаться шаг за шагом. Глупо выходить и говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место. У спортсмена должна быть мотивация до последнего тура. По ходу чемпионата мы поймем, на что мы способны. Изначально надо по максимуму набирать очки и побеждать. Нельзя сказать, что задача — занять седьмое, восьмое, девятое или первое место. Надо показать максимум, а потом уже посмотрим», — цитирует Андреева Metaratings.ru.

В 1-м туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.