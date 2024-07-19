Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «По ходу чемпионата мы поймем, на что способны»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что команда не ставит перед собой конкретных задач на сезон-2024/25.
«Пока задача — победить в матче со «Спартаком», а потом двигаться шаг за шагом. Глупо выходить и говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место. У спортсмена должна быть мотивация до последнего тура. По ходу чемпионата мы поймем, на что мы способны. Изначально надо по максимуму набирать очки и побеждать. Нельзя сказать, что задача — занять седьмое, восьмое, девятое или первое место. Надо показать максимум, а потом уже посмотрим», — цитирует Андреева Metaratings.ru.
В 1-м туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru.
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|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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