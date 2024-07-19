Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:08

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «По ходу чемпионата мы поймем, на что способны»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что команда не ставит перед собой конкретных задач на сезон-2024/25.

«Пока задача — победить в матче со «Спартаком», а потом двигаться шаг за шагом. Глупо выходить и говорить, что мы нацеливаемся на условное седьмое место. У спортсмена должна быть мотивация до последнего тура. По ходу чемпионата мы поймем, на что мы способны. Изначально надо по максимуму набирать очки и побеждать. Нельзя сказать, что задача — занять седьмое, восьмое, девятое или первое место. Надо показать максимум, а потом уже посмотрим», — цитирует Андреева Metaratings.ru.

В 1-м туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
0
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
В Луганске сработала ПВО
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Оренбург» реализовал около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
Полузащитник «Крыльев» Рахманович может восстановиться к матчу 2-го тура против «Ростова»
«Зенит» представил игровую форму на сезон-2024/25
Алдонин — о матче ЦСКА с «Ростовом»: «Хотелось бы начать сезон с победы, но это будет непростая задача»
Алдонин ждет, что ЦСКА поборется за чемпионство в РПЛ
Алдонин: «Очень хотелось бы повторения прошлого сезона — гонки за чемпионство до последнего тура»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов рассказал, когда комиссия проверит «Анжи-Арену» на соответствие нормам РПЛ

«Оренбург» реализовал около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости