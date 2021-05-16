Шомуродов: «Не ожидал, что столько забью»
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов сделал дубль в ворота «Аталанты» (3:4) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
«Я не ожидал, что столько забью. Но я всегда старался добиваться хорошего результата, всегда старался делать то, о чем меня просил Баллардини.
Играть вместе с Пандевым здорово, я могу многому у него научиться и, думаю, частично уже сделал это. Мой самый важный гол? В ворота «Специи», потому что тогда мы выиграли», — приводит слова Шомуродова TMW.
У Шомуродова теперь 7 голов в сезоне серии А. Экс-нападающий «Ростова» при этом выходил на поле в 30 матчах серии А, в стартовом составе — 15 раз.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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