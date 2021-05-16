Шомуродов: «Не ожидал, что столько забью»

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов сделал дубль в ворота «Аталанты» (3:4) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

«Я не ожидал, что столько забью. Но я всегда старался добиваться хорошего результата, всегда старался делать то, о чем меня просил Баллардини.

Играть вместе с Пандевым здорово, я могу многому у него научиться и, думаю, частично уже сделал это. Мой самый важный гол? В ворота «Специи», потому что тогда мы выиграли», — приводит слова Шомуродова TMW.

У Шомуродова теперь 7 голов в сезоне серии А. Экс-нападающий «Ростова» при этом выходил на поле в 30 матчах серии А, в стартовом составе — 15 раз.