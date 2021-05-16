«Уфа» — «Арсенал»: Луценко выйдет на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Арсенала» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе туляков с первых минут выйдет нападающий Евгений Луценко, который вышел на замену на 87-й минуте игры 29-го тура против «Рубина» (2:4).
Матч «Уфа» — «Арсенал» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Урунов, Мрзляк, Милетич, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Кротов, Голубев, Сысуев, Жамалетдинов.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Ковалев, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Пантелеев, К. Кангва, Громыко, Панченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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