Определена дата дерби «Спартак» — ЦСКА в феврале 2022 года
17:47
Стала известна дата дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 19-м туре Тинькофф РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 26 февраля 2022 года на «Открытие Банк Арене» в первый день возобновления чемпионата России после зимней паузы. Начало — в 19.00 мск.
В предыдущей встрече сезона-2021/22, которая прошла 20 сентября, победу одержал ЦСКА со счетом 1:0.
Ранее Тинькофф РПЛ представила расписание первых трех туров чемпионата.
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