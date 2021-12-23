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Определена дата дерби «Спартак» — ЦСКА в феврале 2022 года

17:47
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стала известна дата дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 19-м туре Тинькофф РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 26 февраля 2022 года на «Открытие Банк Арене» в первый день возобновления чемпионата России после зимней паузы. Начало — в 19.00 мск.

В предыдущей встрече сезона-2021/22, которая прошла 20 сентября, победу одержал ЦСКА со счетом 1:0.

Ранее Тинькофф РПЛ представила расписание первых трех туров чемпионата.

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Анна Горшкова все материалы автора

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