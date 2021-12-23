Семак рассказал о мечте научиться отбивать чечетку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, каким бы навыком хотел овладеть в будущем.

« Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга, — конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», — цитирует Семака gazprombank.ru.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. 28 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Рубином» в 19-м туре чемпионата России.