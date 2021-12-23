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Семак рассказал о мечте научиться отбивать чечетку

17:57
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, каким бы навыком хотел овладеть в будущем.

«Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга, — конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», — цитирует Семака gazprombank.ru.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. 28 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Рубином» в 19-м туре чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://www.gazprombank.ru/time/post/semak_sergey/?utm_source=zenit&utm_medium=social&utm_campaign=interview_semark|d:dkm|pn:gpbtime|rt:social|rk:coverage|ag:gpb

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Виктория Кравченко все материалы автора

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