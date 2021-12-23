Опубликовано расписание первых туров РПЛ в 2022 году
Опубликовано расписание матчей с 19-го по 21-й туры Тинькофф РПЛ.
Первый тур после зимней паузы пройдет с 26 по 28 февраля.
19-й тур
26 февраля (суббота)
14.00 «Химки» — «Динамо»
14.00 «Нижний Новгород» — «Урал»
16.30 «Сочи» — «Арсенал»
19.00 «Спартак» — ЦСКА
27 февраля (воскресенье)
14.00 «Ростов» — «Крылья Советов»
16.30 «Краснодар» — «Локомотив»
19.00 «Ахмат» — «Уфа»
28 февраля (понедельник)
19.00 «Зенит» — «Рубин»
1/8 финала Бетсити-Кубка России
1-3 марта
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — «КАМАЗ»
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал»
«Сочи» — ЦСКА
20-й тур
5 марта (суббота)
19.00 ЦСКА — «Нижний Новгород»
6 марта (воскресенье)
14.00 «Крылья Советов» — «Арсенал»
14.00 «Локомотив» — «Химки»
16.30 «Зенит» — «Уфа»
19.00 «Динамо» — «Спартак»
7 марта (понедельник)
14.00 «Краснодар» — «Урал»
16.30 «Ростов» — «Сочи»
19.00 «Ахмат» — «Рубин»
10 марта: первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака»
21-й тур
12 марта (суббота)
14.00 «Уфа» — «Нижний Новгород»
16.30 «Арсенал» — «Динамо»
19.00 «Локомотив» — ЦСКА
13 марта (воскресенье)
12.00 «Урал» — «Ахмат»
14.00 «Химки» — «Сочи»
16.30 «Крылья Советов» — «Зенит»
19.00 «Спартак» — «Краснодар»
14 марта (понедельник)
19:00 «Рубин» — «Ростов»
С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — «КамАЗ»
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал»
«Сочи» — ЦСКА
10 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Спартака». 17 марта пройдут ответные игры турнира.
На 24 марта запланирован матч за выход на ЧМ-2022 Россия — Польша. Начало — в 20.00 (мск). 29 марта пройдет финальная стыковая игра за выход на ЧМ-2022 между победителями матчей Россия — Польша и Швеция — Чехия.
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