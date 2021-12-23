Опубликовано расписание первых туров РПЛ в 2022 году

Опубликовано расписание матчей с 19-го по 21-й туры Тинькофф РПЛ.

Первый тур после зимней паузы пройдет с 26 по 28 февраля.

19-й тур

26 февраля (суббота)

14.00 «Химки» — «Динамо»

14.00 «Нижний Новгород» — «Урал»

16.30 «Сочи» — «Арсенал»

19.00 «Спартак» — ЦСКА

27 февраля (воскресенье)

14.00 «Ростов» — «Крылья Советов»

16.30 «Краснодар» — «Локомотив»

19.00 «Ахмат» — «Уфа»

28 февраля (понедельник)

19.00 «Зенит» — «Рубин»

1/8 финала Бетсити-Кубка России

1-3 марта

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — «КАМАЗ»

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

«Сочи» — ЦСКА

20-й тур

5 марта (суббота)

19.00 ЦСКА — «Нижний Новгород»

6 марта (воскресенье)

14.00 «Крылья Советов» — «Арсенал»

14.00 «Локомотив» — «Химки»

16.30 «Зенит» — «Уфа»

19.00 «Динамо» — «Спартак»

7 марта (понедельник)

14.00 «Краснодар» — «Урал»

16.30 «Ростов» — «Сочи»

19.00 «Ахмат» — «Рубин»

10 марта: первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака»

21-й тур

12 марта (суббота)

14.00 «Уфа» — «Нижний Новгород»

16.30 «Арсенал» — «Динамо»

19.00 «Локомотив» — ЦСКА

13 марта (воскресенье)

12.00 «Урал» — «Ахмат»

14.00 «Химки» — «Сочи»

16.30 «Крылья Советов» — «Зенит»

19.00 «Спартак» — «Краснодар»

14 марта (понедельник)

19:00 «Рубин» — «Ростов»

С 1 по 3 марта состоятся матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — «КамАЗ»

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

«Сочи» — ЦСКА

10 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Спартака». 17 марта пройдут ответные игры турнира.

На 24 марта запланирован матч за выход на ЧМ-2022 Россия — Польша. Начало — в 20.00 (мск). 29 марта пройдет финальная стыковая игра за выход на ЧМ-2022 между победителями матчей Россия — Польша и Швеция — Чехия.