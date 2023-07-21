Олусегун останется в «Краснодаре» на сезон-2023/24

Президент футбольного клуба «Виста» Тигран Мкртчян рассказал «СЭ» о будущем нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна в клубе.

«Олусегун остается. Клуб и игрок приняли решение, что он этот сезон проводит в «Краснодаре». Я рекомендовал ему остаться, он согласился», — сказал «СЭ» Мкртчян.

Напомним, Олусегун в 2019 году перешел в «Висту». А уже в сентябре 2020 года перешел в датский клуб «Фремад».

Контракт нападающего с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.