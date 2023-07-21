Агкацев — о Суперфинале Кубка России: «Сафонов повел себя как настоящий капитан»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» вспомнил, что ощущал во время суперфинала Кубка России.
— Ты вышел на поле — «Лужники», 50 тысяч человек, миллионы зрителей онлайн. Как ощущения?
— Когда вышли из подтрибунки и я увидел масштаб — понял окончательно, насколько это большой матч для меня. Но со стартовым свистком все эти мысли ушли, я сфокусировался на игре.
— Когда пенальти назначили, о чем подумал?
— Первым же делом стал вспоминать, куда бьет Чалов! Мы перед игрой это разбирали. Федор — один из лучших пенальтистов в России, гадать бесполезно, поэтому пришлось действовать по ситуации.
— Сафонов как-то помогал перед серией?
— Мотя в принципе помогал готовиться перед финалом. Он нормально воспринял то, что не будет играть, повел себя как настоящий профессионал и капитан. Не обижался, напротив, спрашивал, как может мне помочь, давал советы.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -