Терехин: «Удивлюсь, если в следующем сезоне «Зенит» не станет чемпионом»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин заявил, что удивится, если «Зенит» в следующем сезоне не выиграет РПЛ.

«Будет ли в следующем сезоне «Локомотив» главным конкурентом «Зенита»? Не только «Локомотив», но и все московские клубы будут конкурировать. Интрига будет. Весной у «Локомотива» не было ни задач, ничего. Они просто играли в футбол. Ясно же, что они не вылетят никогда. У них пошла игра, но что будет дальше, поглядим. Удивлюсь, если «Зенит» в следующем сезоне не станет чемпионом. «Зенит» — фаворит, у них такой ресурс, могут позволить себе хороших игроков», — приводит слова Терехина Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 РПЛ чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков. Второе место занял ЦСКА с 58 очками в 30 матчах.