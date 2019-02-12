Олег Кононов: "Мура" создала пару моментов, остальные попытки "Спартак" пресекал"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги товарищеского матча красно-белых со словенской "Мурой 05".

– Сбор прошел успешно в том отношении, что мы проделали всю запланированную работу. Футболисты выложились, получили необходимую на данном этапе нагрузку.

Что касается контрольных матчей, то играть было тяжело, но это как раз следствие непростого сбора. Вдобавок сегодня соперник очень хотел проявить себя против "Спартака", действовал на контратаках. Впрочем, "Мура" создала пару моментов, а остальное попытки мы пресекали.

Конечно, нам есть над чем работать. Впереди четвертый сбор. Определенная организация игры просматривается, но все покажут официальные матчи. Оценивать уровень готовности сейчас нет смысла. Поговорим об этом, когда команда будет свежая и "бегущая".

Игра завершилась со счетом 1:1. Луиз Адриану на 12-й минуте вывел спартаковцев вперед, реализовав пенальти. В начале второго тайма словенская команда, усилиями Амадея Мароша, сравняла счет. Эта игра стала последней для "Спартака" на третьем учебно-тренировочном сборе.