O Jogo: Руй Витория утверждает последние детали контракта со «Спартаком»

Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория утверждает последние детали контракта со «Спартаком», сообщает O Jogo.

По информации источника, специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста составит около 4,5 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.