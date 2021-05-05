O Jogo: Руй Витория утверждает последние детали контракта со «Спартаком»
14:59
Бывший тренер «Бенфики» Руй Витория утверждает последние детали контракта со «Спартаком», сообщает O Jogo.
По информации источника, специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом на два года с опцией продления еще на один год. Зарплата специалиста составит около 4,5 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.
В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.ojogo.pt/internacional/portugueses/noticias/rui-vitoria-perto-de-voltar-ao-ativo-eis-os-detalhes-do-contrato-13686320.html
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