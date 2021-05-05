Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев заявил, что не получал предложений от клубов РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, который побил рекорд по количеству голов в одном сезоне в Олимп-ФНЛ, заявил, что не получал предложений от клубов Тинькофф РПЛ.

«Я побил рекорд по голам в одном сезоне? Для меня это не важно, важно, что команда заняла первое место, а голы — второстепенны. От клубов РПЛ предложений не поступало, у меня еще год контракта с «Крыльями», — приводит ТАСС слова Сергеева.

Сегодня, 6 мая Сергеев установил рекорд по количеству голов в одном сезоне в ФНЛ. Форвард сделал дубль в игре против «Спартака-2» и довел количество забитых мячей в сезоне до 39 — это на один мяч больше, чем у прежнего рекордсмена, Андрея Федькова. Благодаря победе над «Спартаком-2» «Крылья Советов» обеспечили себе победу в нынешнем розыгрыше ФНЛ за два тура до конца первенства.