Новый главный тренер «Спартака» будет иностранцем
19:30
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» ответил на вопрос, кто станет новым тренером московской команды.
— Я не буду называть национальность. Да, мы вышли на финальную кандидатуру и клуб начал переговоры по поводу контракта. Специалист зарубежный. Никаких больше подробностей
— Как удается так долго держать в секрете имя главного тренера?
— В «Спартаке» произошли изменения. Нам не нужна эта шумиха вокруг нового кандидата. Все выполняют договоренности.
Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее в декабре сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершению нынешнего сезона, по личным обстоятельствам.
(Артем Калинин)
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