Новый главный тренер «Спартака» будет иностранцем

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» ответил на вопрос, кто станет новым тренером московской команды.

— Я не буду называть национальность. Да, мы вышли на финальную кандидатуру и клуб начал переговоры по поводу контракта. Специалист зарубежный. Никаких больше подробностей

— Как удается так долго держать в секрете имя главного тренера?

— В «Спартаке» произошли изменения. Нам не нужна эта шумиха вокруг нового кандидата. Все выполняют договоренности.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее в декабре сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершению нынешнего сезона, по личным обстоятельствам.

(Артем Калинин)