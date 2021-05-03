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Новый главный тренер «Спартака» будет иностранцем

19:30
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» ответил на вопрос, кто станет новым тренером московской команды.

— Я не буду называть национальность. Да, мы вышли на финальную кандидатуру и клуб начал переговоры по поводу контракта. Специалист зарубежный. Никаких больше подробностей

— Как удается так долго держать в секрете имя главного тренера?

— В «Спартаке» произошли изменения. Нам не нужна эта шумиха вокруг нового кандидата. Все выполняют договоренности.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее в декабре сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершению нынешнего сезона, по личным обстоятельствам.

(Артем Калинин)

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