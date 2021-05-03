Антон Фетисов рассказал, останется ли Мозес в «Спартаке»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос, останется ли в команде на следующий сезон полузащитник Виктор Мозес.

— Мозес останется в команде? Выкуп обязательный?

— Все зависит от того, на каком месте закончит команда. Я бы сказал, что Виктор с каждой игрой набирает свою лучшую форму. Это очень качественный футболист. Если он останется в «Спартаке», хочется, чтобы он был мотивирован. Я очень рад, что мы доказали всем хейтерам. Для нас самое главное — результат.

— Выкуп Мозеса 5 миллионов евро?

— Да.

— Это же дорого для 30-летнего футболиста?

— Я не считаю его средним футболистом по меркам РПЛ.

(Артем Калинин)