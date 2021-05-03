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Селихов взял вину на себя в моменте с автоголом Кутепова

19:28
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявил, что он виноват в эпизоде с автоголом Ильи Кутепова в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

— Наверное, не было коммуникации. Не подсказал Илюхе — я пошел на перехват, и он пошел. Думаю, это больше моя вина, чем его.

— Можешь как-то объяснить, что защитники себе забивают?

— Такое случается.

— Это просто стечение обстоятельств?

— Конечно, — сказал Селихов.

В составе «Спартака» в этом матче забивали Александр Соболев и Джордан Ларссон.

(Севастиан Терлецкий)

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