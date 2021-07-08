Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавируса
17:45
Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Instagram.
Первый этап добровольной вакцинации прошел сегодня, 8 июля, на тренировочной базе в Тарасовке.
11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CREYw8vrcxX/?utm_source=ig_web_copy_link
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