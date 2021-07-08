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Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавируса

17:45
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Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Instagram.

Первый этап добровольной вакцинации прошел сегодня, 8 июля, на тренировочной базе в Тарасовке.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CREYw8vrcxX/?utm_source=ig_web_copy_link

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