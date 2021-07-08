Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавируса

Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба клуба в Instagram.

Первый этап добровольной вакцинации прошел сегодня, 8 июля, на тренировочной базе в Тарасовке.

11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».