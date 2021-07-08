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Гончаренко рассказал о задачах «Краснодара» на следующий сезон РПЛ

16:03
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о целях последнего сбора в Австрии и задачах на следующий сезон Тинькофф РПЛ.

«Цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.

В РПЛ нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном», — цитирует Гончаренко пресс-служба.

«Краснодар» занял 10-е место в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ. Гончаренко возглавил «быков» в апреле 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139626

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Виктория Кравченко все материалы автора

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