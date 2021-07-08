Гончаренко рассказал о задачах «Краснодара» на следующий сезон РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о целях последнего сбора в Австрии и задачах на следующий сезон Тинькофф РПЛ.

«Цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.



В РПЛ нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном», — цитирует Гончаренко пресс-служба.



«Краснодар» занял 10-е место в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ. Гончаренко возглавил «быков» в апреле 2021 года.