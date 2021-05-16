Николич обратился к болельщикам «Локомотива» после завершения сезона

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после завершения сезона обратился к болельщикам команды.

«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво», — цитирует специалиста официальный сайт клуба 16 мая. — Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона.

У нас все получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И еще я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать еще много трофеев в будущем. Спасибо!"

«Локо» занял третье место в Тинькофф РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.