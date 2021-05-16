Шварц рассказал, за счет чего «Динамо» обыграло ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Рад, что завершили сезон с 50 очками, ведь только раз за последние 10 лет команда набирала больше. Мы заложили хороший фундамент, который сможем использовать в будущем. У команды появился узнаваемый почерк. Есть понимание, за счет чего мы будем добиваться результата. Игроки слышат тренерский штаб и пытаются воплотить наши идеи на поле.

Я уже говорил после предыдущей встречи, что для нас было важно закончить сезон на мажорной ноте, одержав победу в последнем матче сезона. И мы ее добились в игре против очень серьезного соперника. В первом тайме игра у нас не получалась. И я горд за своих ребят, которые во втором тайме смогли перевернуть ход встречи и добиться заслуженной победы. Все футболисты проявили характер и порадовали наших болельщиков.

В перерыве мы попросили игроков играть более интенсивно, увеличить скорости, при потере мяча сразу вступать в отбор и после этого переходить в атаки через вертикальные передачи. Но какого-то кардинального изменения в игру мы не вносили. Одновременно выпуская на поле Грулева и Н'Жи, мы хотели оживить игру. Футболисты оправдали наши ожидания. А Вячеслав просто великолепно реализовал представившиеся ему шансы", — цитирует Шварца официальный сайт клуба.

ЦСКА с 50 очками занял шестое место по итогам сезона-2020/21 и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. «Динамо» заняло седьмую строчку, набрав 50 очков, но уступив армейцам по дополнительным показателям.