Болельщики «Ротора» выступили с обращением в адрес президента РФС Александра Дюкова. В нем они просят разобраться в ситуации с переносом матча заключительного тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1).

Напомним, встреча была отложена из-за жары, несмотря на то, что матчи последнего тура должны проходить в одно время. «Ротор» по итогам тура сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и вылетел из премьер-лиги, заняв 15-е место.

«Уфа» и «Арсенал» сохранили прописку в сильнейшем дивизионе страны.

Заявление болельщиков:

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим Вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Тинькофф Российской Премьер-Лиге, связанную с переносом начала матча ПОСЛЕДНЕГО(!) ТУРА между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал», — говорится в заявлении болельщиков.



Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы, под эгидой УЕФА, матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.

Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете — 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора», уверены, что эти эпизоды были бы невозможны если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.

Мы считаем что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ.

Мы просим Вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон".