Маричаль: «Не хочу говорить про Карпина. Мы делаем то, что просит Гусев, и результат есть»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль объяснил, в чем состоит секрет успешной игры бело-голубых после рестарта сезона. Команда одержала три крупные победы в трех мачтах.

24-летний уругваец оформил дубль в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1).

«На поле мы делаем то, что просит Гусев на тренировках. Счастлив, что все получается. Я уже не хочу говорить про Карпина. Это уже другой тренер. Мы делаем на поле то, что просит тренер и результат есть», — приводит слова Маричаля Sport24.

«Динамо» набрало 27 очков в 20 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 14 марта сыграют с «Ростовом».

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