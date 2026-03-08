Гусев о серии из трех побед «Динамо» в 2026-м: «Звездная болезнь нам не грозит»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал три победы подряд во второй части сезона-2025/26.

Специалист ответил на вопрос, может ли уверенность игроков превратиться в самоуверенность.

«В первую очередь, мы еще ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звездная болезнь нам не грозит», — цитирует Гусева пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» во второй части сезона одержало три победы в трех матчах во всех турнирах с разницей мячей 13:3. Бело-голубые набрали 27 очков и занимают седьмое место в таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max