Никола Влашич: «Чувствую, что могу забивать по 1-2 гола в каждом матче»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об игре красно-синих в сезоне-2020/21 и о своей нынешней форме.

— Сейчас мы действительно хорошо играем и обычно побеждаем, — приводит sportske.jutarnij.hr слова Влашича. — В последних девяти матчах допустили только одну ошибку, проиграв «Локомотиву». Сейчас ЦСКА идет на втором месте, и я думаю, что команда будет становиться только сильнее. В игре с «Арсеналом» у меня было 10 ударов, а до этого, в игре с «Динамо» — где-то 7 или 8. Я чувствую, что могу забивать 1-2 гола в каждом матче. У меня много моментов, главное, что я могу их реализовать.

В сезоне-2020/21 Влашич провел за ЦСКА 11 матчей, на его счету 6 голов и 5 результативных передач.