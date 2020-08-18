Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань рассказал о своей любви к московской команде.

— Ваша цитата: «Я уже до конца жизни останусь «спартачом». Когда вы поняли, что пропитались «красно-белым» духом?

— Наверное, сразу, — приводит dynamo.kiev.ua слова Диканя. — Право, не знаю, как можно не пропитаться «красно-белым духом», когда ты окунаешься в эту атмосферу. Куда ни заходишь — база, стадион, болельщики — все красно-белое. Тебя это засасывает. Может, это мои личные ощущения. Но я и немало времени провел в «Спартаке», достаточно, чтобы полюбить эту команду на всю жизнь.

Последние два сезона «Спартак» завершал на пятом и седьмом местах. Неприемлемый результат для такого клуба, как «Спартак». Сколько тренеров ни меняли, какие бы футболисты и персонал ни приходили — результата нет. Болельщики страдают и все время спрашивают: «Ну когда «Спартак» заиграет»? Хорошо хоть в 2017 году вырвали золото спустя 15 лет без чемпионств. Но стоило забрезжить надежде, а болельщикам немного вздохнуть, как «Спартак» вновь опустился на тот же уровень. Что происходит, честное слово, не знаю.