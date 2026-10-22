Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Се Симабукуро во втором круге турнира в Алма-Ате — 6:2, 6:1.

Встреча продлилась 52 минуты.

Медведев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале турнира 30-летний Медведев встретится с французом Теренсом Атманом.

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 075 160 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Се Симабукуро (Япония) — 6:2, 6:1

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