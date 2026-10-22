Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японца Се Симабукуро во втором круге турнира в Алма-Ате — 6:2, 6:1.
Встреча продлилась 52 минуты.
Медведев 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
В четвертьфинале турнира 30-летний Медведев встретится с французом Теренсом Атманом.
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 075 160 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Се Симабукуро (Япония) — 6:2, 6:1
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