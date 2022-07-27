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Барриос объяснил, почему решил остаться в «Зените»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил, почему решил остаться в петербургском клубе.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил легионерам приостанавливать контракты с клубами из России до 30 июня 2023 года.

«Зенит» очень много сделал для меня, — приводит слова Барриоса Bobsoccer.ru. — Клуб приложил массу усилий, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно в Санкт-Петербурге. То, что я остался в «Зените», — моя ответная благодарность и знак уважения к клубу. Я ощущаю ответственность за то, что продолжаю носить форму «Зенита».

По словам полузащитника, «Зенит» очень хочет выиграть очередной чемпионат и получить вторую звезду.

«Меня в «Зените» абсолютно все устраивает, еще раз подчеркну, клуб сделал все, чтобы я и моя семья чувствовали себя в Петербурге комфортно. Я очень благодарен «Зениту» и продолжаю делать все от меня зависящее, чтобы клуб достигал поставленных целей», — сказал он.

Контракт 28-летнего колумбийца с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bobsoccer.ru/endru/blog/vilmar-barrios-to-chto-ja-v-zenite---moja-otvetnaja-blagodarnost-klubu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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