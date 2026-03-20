Хиль о дисквалификации Талалаева: «Мы взрослые ребята и знаем, как играть без тренера»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» высказался о дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева.

— В ближайшее время на скамейке «Балтики» не будет Андрея Талалаева — как это повлияет на команду?

— Конечно, это будет сказываться, но мы все взрослые ребята и прекрасно знаем, что нужно делать в каждом матче, в каждом эпизоде. Да, когда тренер на бровке, он подсказывает, влияет на нашу концентрацию. И, естественно, его будет не хватать.

14 марта калининградцы дома победили ЦСКА (1:0). В конце встречи главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

«Балтика» не стала оспаривать удаление Талалаева в КДК РФС.

21 марта «Балтика» примет «Сочи» в 22-м туре РПЛ.