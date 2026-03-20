Хиль объяснил потасовку в конце матча с ЦСКА: «Эмоции сказались»
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о победе над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
— В последнем туре вы обыграли ЦСКА. За счет чего?
— Матч получился очень энергозатратным: было много «физики», борьбы. Мы играли против одной из лучших команд России, смогли адаптироваться к сопернику, выдержали уровень борьбы и обошли в этом ЦСКА. Важно, что показали хороший футбол. Во втором тайме мы ни разу не дали пробить по своим воротам — у соперника просто не возникло моментов. Ну и, конечно, эмоций также было много, что сказалось в концовке матча.
— Давай воспроизведем те события — что видел ты?
— Когда я понял, что что-то происходит, все уже более-менее успокоилось. Я был вдалеке, просто смотрел на это и старался сохранить концентрацию, потому что понимал, что нам нужно доиграть матч до конца и добиться победы.
— В подтрибунном помещении что-то еще происходило?
— Ну, мне в очередной раз вручили статуэтку лучшего игрока матча (улыбается). В очередной раз отмечу, что это — заслуга всей команды. Мы все вместе боролись, вместе шли к этой победе и к этому забитому голу тоже шли всей командой.
В концовке матча Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру. После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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