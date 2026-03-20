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20 марта, 08:35

Хиль объяснил потасовку в конце матча с ЦСКА: «Эмоции сказались»

Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о победе над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— В последнем туре вы обыграли ЦСКА. За счет чего?

— Матч получился очень энергозатратным: было много «физики», борьбы. Мы играли против одной из лучших команд России, смогли адаптироваться к сопернику, выдержали уровень борьбы и обошли в этом ЦСКА. Важно, что показали хороший футбол. Во втором тайме мы ни разу не дали пробить по своим воротам — у соперника просто не возникло моментов. Ну и, конечно, эмоций также было много, что сказалось в концовке матча.

— Давай воспроизведем те события — что видел ты?

— Когда я понял, что что-то происходит, все уже более-менее успокоилось. Я был вдалеке, просто смотрел на это и старался сохранить концентрацию, потому что понимал, что нам нужно доиграть матч до конца и добиться победы.

— В подтрибунном помещении что-то еще происходило?

— Ну, мне в очередной раз вручили статуэтку лучшего игрока матча (улыбается). В очередной раз отмечу, что это — заслуга всей команды. Мы все вместе боролись, вместе шли к этой победе и к этому забитому голу тоже шли всей командой.

Брайан Хиль.«Физически мы готовы лучше всех в РПЛ». Интервью Хиля — о «Балтике», Талалаеве и стычке с ЦСКА

В концовке матча Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру. После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

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Брайан Хиль («Балтика»)
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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