Хиль назвал задачу «Балтики» в оставшихся матчах РПЛ: «Мы верим, что можно достичь самого верха»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задаче команды на остаток сезона в чемпионате России.

— Какой результат будет считаться для «Балтики» приемлемым в этом сезоне?

— Конечно, все мы боремся и верим в то, что можно достичь самого верха. Впереди еще девять туров — может случиться все что угодно. Стремимся попасть в тройку, занять максимально высокое место.

Но есть нюансы. С одной стороны, мы хорошо провели два стартовых матча [весной] и определенно заслужили большего, чем одна ничья [с «Ростовом»]. С другой, все понимают, что просто за хорошую игру очков не дают.

Поэтому нужно продолжать в том же духе и выгрызать очки.

Хиль с 12 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ в сезоне-2025/26.

«Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в таблице после 21 тура. 21 марта балтийцы примут «Сочи» в 22-м туре.