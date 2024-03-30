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30 марта, 23:11

Начальник «Урала» Фидлер после матча заявил, что «Спартак» прекрасно играет

Виктория Кравченко
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Бывший капитан «Урала», начальник команды Артем Фидлер после матча со «Спартаком» (0:0) заявил, что красно-белые показывают прекрасную игру.

«Мы привыкли всегда уважать соперника. И какой бы ни был «Спартак», он всегда остается «Спартаком». У них хорошая команда, хорошие исполнители. Они прекрасно играют», — заявил Фидлер «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» с 32 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, а «Урал» с 20 очками идет в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nachal-nik-urala-artem-fidler-spartak-prekrasno-igraet/
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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Оренбург

 17 1 5
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