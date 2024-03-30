Начальник «Урала» Фидлер после матча заявил, что «Спартак» прекрасно играет

Бывший капитан «Урала», начальник команды Артем Фидлер после матча со «Спартаком» (0:0) заявил, что красно-белые показывают прекрасную игру.

«Мы привыкли всегда уважать соперника. И какой бы ни был «Спартак», он всегда остается «Спартаком». У них хорошая команда, хорошие исполнители. Они прекрасно играют», — заявил Фидлер «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» с 32 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, а «Урал» с 20 очками идет в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.