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На строительство школы Загитовой запросили еще 35 миллионов рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Подрядчик, который занимается строительством Центра фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани, запросил дополнительные 35,1 миллиона рублей для завершения работ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные с сайта Госзакупок.

В перечень запланированных работ входят инженерные, геодезические, радиационные и экологические исследования. Общая сумма составляет 35 089 670 рублей.

В июне министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что центр планируется открыть 1 сентября. С этого же дня должны начаться занятия с детьми. Строительство объекта началось в августе 2025 года. Ранее сообщалось, что стоимость работ составит 1,29 миллиарда рублей.

24-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

Источник: РИА «Новости»
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Алина Загитова
Фигурное катание
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