Вендел стал автором первого гола сезона-2022/23 РПЛ

«Зенит» открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Химок». Автором первого мяча в новом сезоне стал полузащитник Вендел — 1:0.

Клаудиньо получил мяч в штрафной площади «Химок» и грудью аккуратно сбросил его на Вендела. Тот в одно касание вогнал мяч под перекладину ворот.

В минувшем сезоне «Зенит» в восьмой раз в истории выиграл титул чемпиона России.