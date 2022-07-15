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Сегодня, 20:22

Вендел стал автором первого гола сезона-2022/23 РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Вендел.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Химок». Автором первого мяча в новом сезоне стал полузащитник Вендел — 1:0.

Клаудиньо получил мяч в штрафной площади «Химок» и грудью аккуратно сбросил его на Вендела. Тот в одно касание вогнал мяч под перекладину ворот.

В минувшем сезоне «Зенит» в восьмой раз в истории выиграл титул чемпиона России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Химки
2
1
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