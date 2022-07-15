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Сегодня, 20:53

Полузащитник «Спартака» Маркитесов перешел в «Родину»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Дмитрий Маркитесов перейдет в «Родину», сообщает сайт клуба.

Клуб подписал контракт по системе «3+1» с воспитанником «Спартака».

Соглашение Маркитесова со «Спартаком» истекало в июне 2023 года.

В прошлом сезоне хавбек выступал в составе «Спартака-2» в первой лиге. За 30 матчей он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://fcrodina.com/rodina/
Дмитрий Маркитесов
ФК Родина
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