Полузащитник «Спартака» Маркитесов перешел в «Родину»
Полузащитник «Спартака» Дмитрий Маркитесов перейдет в «Родину», сообщает сайт клуба.
Клуб подписал контракт по системе «3+1» с воспитанником «Спартака».
Соглашение Маркитесова со «Спартаком» истекало в июне 2023 года.
В прошлом сезоне хавбек выступал в составе «Спартака-2» в первой лиге. За 30 матчей он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Источник: https://fcrodina.com/rodina/
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