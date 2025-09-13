Мусаев: «Черников проходит обследование. На днях он получил повреждение»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травмированных игроках команды.
«Черников проходит обследование. На днях он получил повреждение. Пока степень уточняется. Поэтому, не знаю, думаю, понадобится какое-то время. Густаво, думаю, не будет готов к матчу с «Зенитом». И в лучшем случае, если он начнет индивидуально тренироваться на следующей неделе, пока вроде бы все идет хорошо», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
В 8-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Акрон» со счетом 2:1. В следующем туре «быки» на своем поле сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 21 сентября.
Мария Захарян
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