Мусаев: «Черников проходит обследование. На днях он получил повреждение»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травмированных игроках команды.

«Черников проходит обследование. На днях он получил повреждение. Пока степень уточняется. Поэтому, не знаю, думаю, понадобится какое-то время. Густаво, думаю, не будет готов к матчу с «Зенитом». И в лучшем случае, если он начнет индивидуально тренироваться на следующей неделе, пока вроде бы все идет хорошо», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Акрон» со счетом 2:1. В следующем туре «быки» на своем поле сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 21 сентября.

Мария Захарян