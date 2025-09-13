Дзюба: «Кордоба очень много жалуется и симулирует. Даку — номер один на данный момент»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы и назвал лучшего нападающего в РПЛ на данный момент.

«Краснодар» дома обыграл «Акрон» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ. Кордоба пропустил встречу из-за дисквалификации.

«Конечно, с ним они более опасны, тут надо отдать должное. Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами и данными он очень много жалуется, падает, симулирует. Это ненормально для него, такого здорового. Если он не будет этого делать, думаю, он станет еще сильнее.

На него очень много передач, он очень много цепляет. Несмотря на то, что он постоянно чем-то недоволен, он очень сильный форвард, это надо признать. Но все забывают про Даку. Мне немножко обидно за него. Во всех номинациях мы говорим про Кордобу, Угальде, еще кого-то, но Даку, наверное, номер один на данный момент», — сказал Дзюба «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кордоба провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. В активе форварда «Рубина» Мирлинда Даку 8 забитых мячей и 1 результативная передача в 11 играх.