Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Расстраивает пенальти. Очень спорная ситуация»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о пенальти, которое было назначено в ворота команды в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Расстраивает пенальти. Такая очень спорная ситуация. Если это пенальти, хотя он играл чистый мяч, то тогда, я думаю, что нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда забивал Батраков и также с локтем ударил Джованни. Нам сказали, что это нормально тогда, а сейчас это ненормально», — сказал Мусаев после матча.

«Краснодар» (19 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Акрон» (6) остается 13-м в турнирной таблице.

Мария Захарян