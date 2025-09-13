Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Расстраивает пенальти. Очень спорная ситуация»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о пенальти, которое было назначено в ворота команды в матче 8-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).
«Расстраивает пенальти. Такая очень спорная ситуация. Если это пенальти, хотя он играл чистый мяч, то тогда, я думаю, что нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда забивал Батраков и также с локтем ударил Джованни. Нам сказали, что это нормально тогда, а сейчас это ненормально», — сказал Мусаев после матча.
«Краснодар» (19 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Акрон» (6) остается 13-м в турнирной таблице.
Мария Захарян
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