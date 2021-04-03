Шварц рассказал о лучших качествах Романа Нойштедтера
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признался, что не знал о том, что мяч в ворота «Уфы» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ стал для полузащитника Романа Нойштедтера первым в составе московского клуба.
— Вы сегодня разбавили состав футболистами, которые не так часто появляются на поле. Например, Роман Нойштедтер в центре полузащиты. Знали ли вы, что сегодня был первый мяч Романа за «Динамо»?
— Если честно, то не знал. Я абсолютно доволен тем качеством игры, которое он сегодня показал. Роман — вариативный футболист, который может сыграть хорошо как на позиции опорного полузащитника, так и на позиции центрального защитника.
— С чем связана замена молодых игроков в начале второго тайма? Хотели ли поберечь игроков перед Самарой?
— Игру в четверг в голове тоже держали. Для нас было важно правильно распределить нагрузку и контролировать ее. Было принято решение заменить ребят во втором тайме, чтобы дать отдохнуть им перед кубковой встречей.
— Следующий соперник — «Крылья Советов», представляет ФНЛ, рассматриваете соперника всерьез?
— Мы подходим абсолютно серьезно с полным фокусом внимания. Это важная игра. Никаких шапкозакидательских настроений нет.
(Владимир Пушкарев)
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