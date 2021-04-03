Сандро Шварц: «Захарян прекрасно проявил себя на позиции восьмерки»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (4:0) отметил игру Арсена Захаряна.
— Захарян не расстроился, что его гол переписали на Тюкавина?
— Не думаю, что он расстроился. Он прекрасно проявил себя на позиции восьмерки. Последнюю неделю о нем много говорится, но я бы не выделял одного его. Я хочу поблагодарить каждого игрока, который вышел на поле. Мы сегодня вели себя как единый коллектив. Сегодняшняя победа — достижение всей команды.
— Насколько Комличенко готов конкурировать за место в составе с остальными нападающими?
— Коля готов к конкурентной борьбе со всеми. Каждый из нападающих вносит свой вклад для успеха команды.
(Владимир Пушкарев)
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