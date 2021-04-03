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Сандро Шварц: «Захарян прекрасно проявил себя на позиции восьмерки»

22:07
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (4:0) отметил игру Арсена Захаряна.

— Захарян не расстроился, что его гол переписали на Тюкавина?

— Не думаю, что он расстроился. Он прекрасно проявил себя на позиции восьмерки. Последнюю неделю о нем много говорится, но я бы не выделял одного его. Я хочу поблагодарить каждого игрока, который вышел на поле. Мы сегодня вели себя как единый коллектив. Сегодняшняя победа — достижение всей команды.

— Насколько Комличенко готов конкурировать за место в составе с остальными нападающими?

— Коля готов к конкурентной борьбе со всеми. Каждый из нападающих вносит свой вклад для успеха команды.

(Владимир Пушкарев)

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