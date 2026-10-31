«Оттого и умер в 41 год...» Что случилось с сыном великого Месхи, который не прижился в «Спартаке» Бескова?

Михаил Месхи-младший стал чемпионом СССР в составе красно-белых, но задержался в Москве всего на один сезон. Его жизнь оборвалась в 41 год.

30 октября 1961 года родился Михаил Месхи-младший. Сын легендарного грузинского нападающего, чемпиона Европы 1960 года тоже обладал прекрасной техникой, выступал за молодежную сборную СССР и даже получил приглашение в московский «Спартак». Однако повторить достижения знаменитого отца ему так и не удалось.

В команде Константина Бескова Месхи провел всего один сезон. Почему тренер, ценивший комбинационный футбол и нестандартные решения, не смог найти общий язык с талантливым грузином? И что помешало Михаилу сделать большую карьеру?

«Отдайте ему мяч, пусть один бегает!»

В 1987 году «Спартак» серьезно обновил состав. Бесков пригласил Валерия Шмарова, Виктора Пасулько, Александра Мостового. Еще одним новичком стал 25-летний Михаил Месхи, который до этого выступал за тбилисское «Динамо».

Фамилия обязывала. Его отец Михаил Месхи был настоящим кумиром грузинских болельщиков. За невероятный дриблинг его сравнивали с Гарринчей. В 1960 году он стал чемпионом Европы в составе сборной СССР, а четыре года спустя помог тбилисскому «Динамо» впервые выиграть чемпионат страны.

Месхи-старший мог в одиночку обыграть нескольких защитников, причем делал это настолько изящно, что соперники порой просто не понимали, куда исчез мяч. Правда, тренерам такая манера нравилась далеко не всегда. Михаила неоднократно критиковали за чрезмерное увлечение индивидуальными действиями.

Сын пошел по стопам отца. Он занимался в тбилисской футбольной школе «Аваза», которую основал Месхи-старший. По воспоминаниям современников, Михаил-младший тоже обожал дриблинг, любил брать инициативу на себя и не всегда замечал партнеров.

В «Спартаке» именно это и стало проблемой.

— Миша — неплохой футболист, но в «Спартаке» не задержался. Ребята его невзлюбили, — вспоминал в интервью «СЭ» многолетний администратор красно-белых Александр Хаджи.

— За что?

— Эгоист. Паса не дождешься. В команде злились: «Отдайте ему мяч, пусть один бегает». У нас все строилось на командной игре.

Действительно, трудно было представить более неподходящее место для футболиста, который привык подолгу возиться с мячом. Бесковский «Спартак» славился короткими передачами, забеганиями, игрой в одно касание. Черенков и Родионов порой понимали друг друга без слов. А Месхи, получив мяч, предпочитал идти в обводку.

Хотя списывать все только на индивидуализм было бы несправедливо.

Константин Бесков. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

«Опять грузинские фокусы?»

В начале сезона Месхи произвел неплохое впечатление. Он обладал высокой скоростью, мог обострить игру на фланге и создать момент буквально из ничего.

В мартовском матче с бакинским «Нефтчи» (4:1) грузинский нападающий поучаствовал в нескольких опасных атаках. В исторических материалах о том сезоне отмечается, что его действия доставляли немало хлопот защитникам соперника.

А 20 сентября 1987 года Месхи внес важный вклад в победу над киевским «Динамо» в гостях — 1:0.

На 31-й минуте Михаил промчался по левому флангу и выполнил отличную передачу на Федора Черенкова. Тот ударом головой отправил мяч в верхний угол ворот Виктора Чанова.

Для «Спартака» эта победа имела огромное значение в борьбе за чемпионство. Получается, Месхи не только передерживал мяч, но и умел вовремя отдавать передачи. Причем в принципиальных матчах.

А вот еще одна история, которую рассказывал Валерий Шмаров. Однажды Месхи вышел на замену вместо него и забил решающий гол пяткой.

Казалось бы, Бесков должен был похвалить нападающего за находчивость. Но в раздевалке произошло неожиданное.

— После матча (речь, по всей видимости, идет об игре 1/8 финала Кубка СССР с донецким «Шахтером». — Прим. «СЭ») Бесков отчитал его: «Опять грузинские фокусы? Все по-своему...» Михо демонстративно, не дослушав, рванул в душ. На ходу приговаривая: «Вах, что он хочет?!» — вспоминал Шмаров в интервью «СЭ».

Этот эпизод многое объясняет. Бесков сам был прекрасным футболистом, любил техничных игроков и умел раскрывать их талант. Но при этом требовал дисциплины. Даже победный гол не гарантировал похвалы, если тренеру не нравился способ, которым он был забит.

Месхи же, судя по всему, не понимал, за что его ругают.

Александр Бубнов и Анатолий Демьяненко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Все за Бесковым записывал»

Александр Бубнов сохранил о грузинском нападающем самые теплые воспоминания.

«Мы с Мишкой в хороших отношениях были, а Хидя и Дасаев его не любили, потому что он мяч часто передерживал», — рассказывал бывший защитник красно-белых.

Бубнов защищал партнера и по другой причине. По его словам, за внешней эмоциональностью Месхи скрывался очень интересный человек.

«Я его защищал, потому что Месхи был очень душевным парнем. Образованным, знал историю, культуру. Все за Бесковым записывал».

Последняя деталь особенно интересна. Получается, Михаил вовсе не относился к числу футболистов, которые игнорировали требования тренера. Напротив, старался учиться у Бескова, внимательно слушал его наставления и даже вел записи.

Но одно дело — понимать установки, и совсем другое — перестроить собственную игру.

К тому же конкуренция в атаке «Спартака» была серьезнейшая. Черенков и Родионов являлись лидерами команды, быстро освоились Шмаров и Пасулько, ярко проявил себя юный Мостовой.

В итоге Месхи провел в чемпионате СССР 16 матчей и забил один гол. Правда, золотую медаль все-таки получил. В 1987 году «Спартак» стал чемпионом.

После окончания сезона Месхи вернулся в Грузию.

Михаил Месхи (слева). Фото Юрий Иванов, архив «СЭ»

Был ли он так же талантлив, как отец?

Самое любопытное в этой истории — сходство двух Месхи. Оба были техничными, быстрыми, любили обыгрывать соперников. И обоим доставалось от тренеров за чрезмерный индивидуализм.

Но здесь необходимо сделать важную оговорку.

Месхи-старший был футболистом совершенно другого масштаба. Он входил в число лучших крайних нападающих Советского Союза, играл за сборную страны и обладал исключительным дриблингом. При этом его финты не были самоцелью. Михаил умел проходить защитников и создавать голевые моменты.

У сына тоже имелись способности. Иначе вряд ли его пригласил бы Бесков. Однако превратить яркие индивидуальные качества в стабильно высокий уровень игры Михаилу-младшему не удалось.

Возможно, дополнительным грузом стала и знаменитая фамилия. Когда твой отец — футбольная легенда, от тебя неизбежно ждут чего-то особенного. Просто хорошего матча уже недостаточно.

После «Спартака» Михаил снова выступал за тбилисское «Динамо», затем играл в «Гурии» из Ланчхути и батумском «Динамо». Но больше в число ведущих футболистов чемпионата СССР не входил.

«Колоться он позже начал. Оттого и умер в 41 год»

После завершения карьеры Месхи-младший работал в футбольной школе «Аваза», созданной его отцом.

6 февраля 2003 года из Тбилиси пришла печальная новость. Михаил Месхи — младший скоропостижно скончался. Ему был всего 41 год.

Причиной смерти тогда называли сердечный приступ.

Позднее бывший главный тренер тбилисского «Динамо» Герман Зонин в интервью «СЭ» рассказал о проблемах Михаила с наркотиками.

— О проблемах с наркотиками Месхи-младшего знали?

— Колоться он позже начал. Оттого и умер в 41 год. А его отца, великого Михаила Месхи, другая беда погубила. Жил через дорогу от базы «Динамо», но мы практически не общались. Месхи-старший человеком был до 12 часов дня. А потом все, разговаривать с ним невозможно. Он же без конца пил. Куда ни придет — ему сразу шампанское наливают.

Так завершилась история одного из самых необычных футболистов «Спартака» 1980-х. Месхи-младший не стал звездой, хотя обладал хорошей техникой. Бесков требовал от него играть проще. А Месхи хотел играть красиво. Примерно так же, как когда-то его знаменитый отец. Только Михаилу Месхи — старшему это сходило с рук гораздо чаще.