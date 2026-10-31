ЭСК: Левников ошибочно не удалил Глебова в матче ЦСКА — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия на заседании 28 октября рассмотрела два момента матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:0) по обращению красно-белых, информирует пресс-служба РФС.

ЭСК большинством голосов признала, что на 18-й минуте главный арбитр Кирилл Левников ошибочно не удалил с поля полузащитника красно-синих Кирилла Глебова, который был недоволен решением судьи не назначать штрафной удар в пользу его команды и совершил физическое воздействие на помощника судьи, толкнув его в спину.

Мотивировка ЭСК: помощник судьи проинформировал главного арбитра о том, что Глебов совершил неспортивное поведение и должен быть наказан желтой карточкой; правильное решение — красная карточка.

Также ЭСК рассмотрела эпизод на 42-й минуте и единогласно признала правильным решение не показывать красную карточку хавбеку ЦСКА Ивану Облякову.

Мотивировка ЭСК: Обляков совершает безрассудное нарушение правил, контакт с соперником был частичным (вскользь), сила воздействия невысокая, нет применения чрезмерной силы; судье следовало вынести желтую карточку.

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