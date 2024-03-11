Мостовой считает Черчесова самой близкой кандидатурой на смену Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще. Если бы я был в какой-то роли в «Спартаке», и мне сказали выбрать между Ивичем и Черчесовым, я бы, конечно, отдал свой голос за второго», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Черчесов в 2007-2008 годах тренировал «Спартак», а с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Ранее Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля.

Позднее Черчесов заявил «СЭ», что о встрече с представителями «Спартака» ничего не знает.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.