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11 марта, 15:02

Мостовой считает Черчесова самой близкой кандидатурой на смену Абаскаля в «Спартаке»

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще. Если бы я был в какой-то роли в «Спартаке», и мне сказали выбрать между Ивичем и Черчесовым, я бы, конечно, отдал свой голос за второго», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Черчесов в 2007-2008 годах тренировал «Спартак», а с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Ранее Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля.

Позднее Черчесов заявил «СЭ», что о встрече с представителями «Спартака» ничего не знает.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Александр Мостовой
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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