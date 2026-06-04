Источник: Фабрегас хочет, чтобы «Комо» подписал Сперцяна

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 39-летний испанец месяц назад звонил Сперцяну и подтвердил личную заинтересованность в переходе. Из-за интереса итальянского клуба Сперцян пока поставил на паузу возможный трансфер в саудовский «Аль-Ахли», об интересе которого сообщалось ранее.

В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

«Комо» с 71 очком занял четвертое место в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне команда Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max