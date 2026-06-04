Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Динамо» не планирует делать трансферы до середины июля

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», «Динамо» в ближайшее время не будет приглашать новых футболистов.

Главный тренер команды Сандро Шварц, недавно подписавший контракт, планирует в первые три недели на сборах лично познакомиться с возможностями всех игроков бело-голубых, выявить, с кем стоит расстаться, а какие позиции требуют усиления. Только после этого клуб выйдет на трансферный рынок.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

«Динамо» приступит к тренировкам 18 июня.

3 июня бело-голубые сообщили об уходе из тренерского штаба Романа Шаронова, Юрия Жиркова, Алексея Радевича, Агустина Киильяборды и Хуана Гомеса.

В сезоне-2025/26 «Динамо» с 45 очками заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Читайте также
Россияне признали американского певца Мазера двойником Егора Крида
«Арсенал» вступает в Лигу чемпионов в ранге главного фаворита. Конкурентов почти нет
Александр Филимонов: «Прыгнуть со скалы, как Аршавин? Мне в футболе адреналина хватает»
Bloomberg узнало о планах ЕС и Канады создать трансатлантический союз
Канцлер ФРГ Мерц и глава АдГ Вайдель поругались в бундестаге из-за РФ и Украины
Чегина все же накажут? ВФЛА временно приостановила членство мордовской федерации
Популярное видео
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
«Крылья Советов» объявили о переходе Олейникова в ЦСКА
Гришин об отказе Олейникова «Рубину» ради перехода в ЦСКА: «В 90-е могли бы и не понять»
«Акрон» хочет приобрести полузащитника «Нижнего Новгорода» Сидоренко
Слуцкий: «Возможный переход Головина в «Спартак»? И что, мне перестать с ним общаться?»
«Зенит» объявил о переходе Дегтева. Вратаря хотел забрать «Спартак» — и даже согласовал контракт
Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пивоваров: «Назначение Карпина в «Динамо» было ошибкой»

Пивоваров о будущем Тюкавина: «У «Динамо» нет планов продать его»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости