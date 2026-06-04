«Динамо» не планирует делать трансферы до середины июля

По данным «СЭ», «Динамо» в ближайшее время не будет приглашать новых футболистов.

Главный тренер команды Сандро Шварц, недавно подписавший контракт, планирует в первые три недели на сборах лично познакомиться с возможностями всех игроков бело-голубых, выявить, с кем стоит расстаться, а какие позиции требуют усиления. Только после этого клуб выйдет на трансферный рынок.

«Динамо» приступит к тренировкам 18 июня.

3 июня бело-голубые сообщили об уходе из тренерского штаба Романа Шаронова, Юрия Жиркова, Алексея Радевича, Агустина Киильяборды и Хуана Гомеса.

В сезоне-2025/26 «Динамо» с 45 очками заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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