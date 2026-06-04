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Гендиректор «Динамо» Пивоваров о задачах на сезон для Шварца: «Место в тройке, борьба за трофей»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал в интервью «СЭ», какие задачи клуб поставил перед новым главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Планируется усиление под Сандро Шварца?

— Мы обсуждаем с ним трансферную кампанию. На данный момент у нас много футболистов. Нужно понимать, если мы кого-то покупаем, приобретаем, то должны с кем-то расставаться. Это сложное решение. У нас в команде больше 30 игроков. Поэтому мы думаем над трансферами на вход и на выход.

— Сандро зарекомендовал себя как человек, который умеет развивать молодых. Ставка «Динамо» сейчас на это?

— Вы же это видите на протяжении последних лет. Это полноценная система, но у «Динамо» есть еще и спортивные задачи, их мы тоже стараемся решать. Что касается молодых, то у нас есть Маринкин, вернется Смелов, есть несколько ребят в «Динамо-2». Плюс Расулов, который очень прилично выступал в последнем сезоне, Бабаев, Гладышев. Да и Тюкавин нестарый игрок.

— Вы знали, что Сандро ведет параллельные переговоры с ЦСКА?

— Я думаю, что вы зададите ему этот вопрос, но, по моим ощущениям, он не сильно колебался. И решение принял практически сразу.

— Какие задачи стоят перед Шварцем?

— Задачи сохраняются: место в тройке, борьба за трофей. И трофей в ближайшие годы.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

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ФК Динамо (Москва)
Павел Пивоваров
Сандро Шварц
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Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу назначения Шварца

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы хотели видеть Овечкина на наших матчах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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