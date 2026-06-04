Гендиректор «Динамо» Пивоваров о задачах на сезон для Шварца: «Место в тройке, борьба за трофей»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал в интервью «СЭ», какие задачи клуб поставил перед новым главным тренером команды Сандро Шварцем.
— Планируется усиление под Сандро Шварца?
— Мы обсуждаем с ним трансферную кампанию. На данный момент у нас много футболистов. Нужно понимать, если мы кого-то покупаем, приобретаем, то должны с кем-то расставаться. Это сложное решение. У нас в команде больше 30 игроков. Поэтому мы думаем над трансферами на вход и на выход.
— Сандро зарекомендовал себя как человек, который умеет развивать молодых. Ставка «Динамо» сейчас на это?
— Вы же это видите на протяжении последних лет. Это полноценная система, но у «Динамо» есть еще и спортивные задачи, их мы тоже стараемся решать. Что касается молодых, то у нас есть Маринкин, вернется Смелов, есть несколько ребят в «Динамо-2». Плюс Расулов, который очень прилично выступал в последнем сезоне, Бабаев, Гладышев. Да и Тюкавин нестарый игрок.
— Вы знали, что Сандро ведет параллельные переговоры с ЦСКА?
— Я думаю, что вы зададите ему этот вопрос, но, по моим ощущениям, он не сильно колебался. И решение принял практически сразу.
— Какие задачи стоят перед Шварцем?
— Задачи сохраняются: место в тройке, борьба за трофей. И трофей в ближайшие годы.
22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.
Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
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2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
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5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0