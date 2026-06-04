Гендиректор «Динамо» Пивоваров о задачах на сезон для Шварца: «Место в тройке, борьба за трофей»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал в интервью «СЭ», какие задачи клуб поставил перед новым главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Планируется усиление под Сандро Шварца?

— Мы обсуждаем с ним трансферную кампанию. На данный момент у нас много футболистов. Нужно понимать, если мы кого-то покупаем, приобретаем, то должны с кем-то расставаться. Это сложное решение. У нас в команде больше 30 игроков. Поэтому мы думаем над трансферами на вход и на выход.

— Сандро зарекомендовал себя как человек, который умеет развивать молодых. Ставка «Динамо» сейчас на это?

— Вы же это видите на протяжении последних лет. Это полноценная система, но у «Динамо» есть еще и спортивные задачи, их мы тоже стараемся решать. Что касается молодых, то у нас есть Маринкин, вернется Смелов, есть несколько ребят в «Динамо-2». Плюс Расулов, который очень прилично выступал в последнем сезоне, Бабаев, Гладышев. Да и Тюкавин нестарый игрок.

— Вы знали, что Сандро ведет параллельные переговоры с ЦСКА?

— Я думаю, что вы зададите ему этот вопрос, но, по моим ощущениям, он не сильно колебался. И решение принял практически сразу.

— Какие задачи стоят перед Шварцем?

— Задачи сохраняются: место в тройке, борьба за трофей. И трофей в ближайшие годы.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.