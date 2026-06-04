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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы хотели видеть Овечкина на наших матчах»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб планирует пригласить нападающего хоккейного «Вашингтона» Александра Овечкина на матчи бело-голубых.

— Овечкин сейчас в Москве. Планируете какую-то совместную коллаборацию?

— Костя Тюкавин с ним встречался. Я его попросил кое-что обсудить.

— Например?

— Мы бы хотели видеть Александра Овечкина на наших матчах, надеемся, нам удастся это согласовать.

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, форвард забил 929 голов в лиге. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу шайб в лиге с учетом плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин является воспитанником «Динамо». Хоккеист регулярно посещал матчи футбольного «Динамо», а в июне 2022 года он принял участие в товарищеском матче с клубом Медиалиги «Амкал» и забил 1 гол.

Павел Пивоваров и&nbsp;Константин Тюкавин.«Тюкавин хочет играть за «Динамо», у нас нет планов продавать его в «Зенит». Интервью Пивоварова

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Александр Овечкин
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Павел Пивоваров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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