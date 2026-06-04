Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы хотели видеть Овечкина на наших матчах»

Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб планирует пригласить нападающего хоккейного «Вашингтона» Александра Овечкина на матчи бело-голубых.

— Овечкин сейчас в Москве. Планируете какую-то совместную коллаборацию?

— Костя Тюкавин с ним встречался. Я его попросил кое-что обсудить.

— Например?

— Мы бы хотели видеть Александра Овечкина на наших матчах, надеемся, нам удастся это согласовать.

Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, форвард забил 929 голов в лиге. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу шайб в лиге с учетом плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин является воспитанником «Динамо». Хоккеист регулярно посещал матчи футбольного «Динамо», а в июне 2022 года он принял участие в товарищеском матче с клубом Медиалиги «Амкал» и забил 1 гол.