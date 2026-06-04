ESPN: ЦСКА и «Зенит» могут побороться за защитника «Ботафого» Витиньо

ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником Ботафого Витиньо, сообщает ESPN Brasil.

Ранее журналист ESPN Бруно Андраде сообщал об интересе «Зенита» к 26-летнему бразильцу. По информации источника, теперь на Витиньо также претендуют ЦСКА и «Лион».

Отмечается, что «Ботафого» оценивает футболиста в 7-8 миллионов евро.

Витиньо летом 2024 года перешел в «Ботафого» из «Бернли». В этом сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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