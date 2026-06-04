Источник: «Галатасарай» и «Бешикташ» претендуют на полузащитника ЦСКА Кисляка

«Галатасарай» и «Бешикташ» заинтересованы в подписании полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, сообщает турецкий журналист Осман Алтунтерим.

В мае также появилась информация об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «ПСЖ».

Матвей — воспитанник ЦСКА и выступает за основную команду клуба с 2023 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 результативными передачами.

Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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