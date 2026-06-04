Le Parisien: «ПСЖ» отказался от приобретения Батракова

«ПСЖ» не станет покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане были заинтересованы в услугах 20-летнего игрока, за его прогрессом следил спортивный советник клуба Луиш Кампуш. Однако, изучив все детали, руководство «ПСЖ» решило не продолжать работу по трансферу россиянина и на данный момент отдает предпочтение другим вариантам усиления.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2028-го. В сезоне-2025/26 в 36 матчах футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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