Нгамале может продлить контракт с «Динамо»

По данным «СЭ», главный тренер «Динамо» Сандро Шварц хочет посмотреть Муми Нгамале на тренировках, после чего высказать мнение о целесообразности продления с 31-летним камерунцем контракта.

Соглашение бело-голубых с полузащитником сборной Камеруна действует до 30 июня 2026 года. Ранее считалось, что Нгамале точно покинет «Динамо».

Нгамале перешел в «Динамо» из «Янг Бойз» в сентябре 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 29 матчах за бело-голубых во всех турнирах.